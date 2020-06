Scambio Pjanic-Arthur, arriva la conferma di Paratici

Si infiamma l’asse Torino – Barcellona. La Juventus da tempo ha messo gli occhi su Arthur. Il centrocampista classe ’96 ha stregato la dirigenza bianconera che è pronta ad offrire in cambio Miralem Pjanic. Dopo tante smentite, il Chief Football Officer della Juventus Paratici ha ammesso i contatti con la dirigenza blaugrana.

Juventus-Barcellona: contatto

Ai microfoni di SkySport Paratici ha dichiarato: “Lo scambio Pjanic-Arthur? Abbiamo parlato con il Barcellona ma ora tutte e de stanno giocando partite importanti, quindi preferiamo bypassare questa fase. Non è questione di prima o dopo il 30 giugno, ma di accordo fra le parti e di convinzione di entrambi i giocatori”.

Crisi Juve?

Riguardo al momento delicato che sta passando la squadra bianconera Paratici ha dichiarato: “In tutte le analisi ci vuole un po’ di equilibrio e di coerenza. Abbiamo giocato due partite facendo due pareggi con due buone squadre però non vorrei che sbagliare o segnare un rigore ci facesse perdere quella che è la situazione generale. È un trofeo però non è questo che può farci confondere”.