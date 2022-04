Scappa il Napoli con Insigne poi la Roma lo riprende con El Shaarawy

La corsa scudetto adesso è una questione tra Milan e Inter

Il Napoli ha pareggiato in casa per 1-1 contro la Roma perdendo una chance importante per lo scudetto che adesso è una questione a due tra le milanesi. Pareggio infatti che significa 3° posto per gli azzurri a -4 dal Milan capolista. La sblocca Insigne su rigore, concesso per il fallo di Ibanez su Lozano. Pericoloso ancora il messicano, fermato da Rui Patricio. Traversa di Pellegrini su punizione dopo la deviazione di Osimhen. Abraham spreca di testa, ci prova anche Mancini. Proteste della Roma per il contatto tra Meret e Zaniolo: rosso a Fuzato in panchina. Pari di El Shaarawy al 91'. Roma che con merito e carattere ha strappato un pareggio alla squadra campana. Al Napoli è mancata nella ripresa la lucidità.