Scaroni: “Vogliamo ripresa. Ibrahimovic? Spero possa darci una mano in campo”

Il patron del Milan Paolo Scaroni ha parlato a Radio 1 nel corso di Radio Anch’Io Sport per commentare la ripartenza della Serie A e le vicende di casa rossonera. Ecco le sue parole:

COPPA ITALIA – “Speravo sarebbe stata messa più verso agosto, in un momento più tranquillo. Giocare delle gare così importanti spero che la partita del Milan sia il 12 e non il 13 perché in questo momento anche un giorno in più può aiutare. Ma capisco il motivo per cui sono state prese delle decisioni”. “Spero che la Coppa Italia possa farci arrivare in Europa ma in ogni caso ci proveremo anche in campionato”.

ASSEMBLEA LEGA – “Noi siamo compatti per giocare il prima possibile. Vogliamo giocare a calcio. Sembra ovvio ma davvero tutti vogliamo giocare e ripartire bene”.

RANGNICK – “Non so se arriverà. Non so quando Gazidis parla con altri potenziali candidati. Per il momento noi abbiamo piena fiducia in Pioli e in Paolo Maldini”.

ALGORITMI – “Piano B o piano c? Immaginare un algoritmo che interpreti il mondo del calcio mi sembra una cosa strana. Però spero fortemente nel piano A: giocare, ripartire e avere un Milan che riparte bene”.

MILAN – “Abbiamo fatto una stagione di riduzione costi. Credo che continueremo in questo senso: giocatori giovani dai costi ragionevoli. Dobbiamo fare attenzione al FFP. Abbiamo obiettivi a medio lungo termine. Il Milan arriva da un lungo periodo di crisi. Adesso la ripresa è utopica, non in tempi brevi”. E su Ibrahimovic: “Se torna in campo dopo l’infortunio? Ho visto che le notizie che arrivano dalla Svezia sono incoraggianti e noi ci speriamo”. “Stadio? Mi pare di vedere un cauto ottimismo. Il Meazza non sparirà dalla geografia milanese ma abbiamo bisogno di un nuovo impianto. Adatto ai tempi”.