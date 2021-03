Scatto della Fiorentina ma il Milan rimonta da grande squadra (3-2)

Il Milan non accusa la stanchezza dopo la sfida di Europa League dello scorso giovedì e a Firenze passa con il piglio di grande squadra. Partita bellissima e ricca di gol finita 3-2 per i rossoneri che hanno a tratti sofferto la Fiorentina passata in vantaggio sul 2-1. Nel primo tempo il Milan era andato in gol con Ibrahimovic. Il pareggio viola era stato opera di un magistrale calcio di punizione di Pulgar. Nella ripresa viola avanti con una bella rete di Ribery ma poi il Milan si è ripreso il match: prima il pareggio di Brahim Diaz e infine la rete di Calhanoglu. Finale nervoso ma il risultato non è cambiato. Il Milan si porta a -6 dall’Inter che deve recuperare la partita con il Sassuolo.

FIORENTINA-MILAN 2-3 9′ Ibrahimovic (M), 17′ Pulgar (F), 51′ Ribery (F), 57′ Brahim Diaz (M), 72′ Calhanoglu (M) FIORENTINA (4-4-1-1): Dragowski (44′ Terracciano); Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Martínez Quarta (79′ Kouame); Eysseric, Pulgar (79′ Callejon), Castrovilli (71′ Venuti), Bonaventura; Ribery; Vlahovic. All. Prandelli MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali (58′ Bennacer), Kessié; Saelemaekers (58′ Saelemaekers), Calhanoglu, Brahim Diaz (80′ Krunic); Ibrahimovic. All. Pioli Ammoniti: Calhanoglu, Dalot, Prandelli