Mancosu-Majer, allungo Lecce verso la salvezza: Spal battuta 2-1

Esulta lo stadio Via del Mare. Il ruggito del pubblico di casa arriva dopo la vittoria del Lecce, che conquista tre preziosissimi punti contro la Spal. I giallorossi allungano nella zona calda e costringono le inseguitrici a non steccare. L’avvio è favorevole alla Spal che si rende maggiormente pericolosa. Reca, Zukanovic e Di Francesco si fanno vedere dalle parti di Vigorito, senza trovare il guizzo vincente. Nel finale di primo tempo cresce il Lecce. Berisha salva su Majer, ma non può nulla sul rigore assegnato ai salentini. Mancosu dagli undici metri è perfetto e porta in vantaggio i giallorossi.

DUELLO – Nella ripresa si susseguono i colpi di scena. Al 47′ Petagna pareggia per la Spal: stacco perfetto su calcio d’angolo e Vigorito è battuto. Il pari scuote il Lecce che si rende pericoloso con Deiola e trova il nuovo vantaggio con Majer, bravo a inserirsi e a battere sul secondo palo Berisha con un diagonale chirurgico. La Spal si riversa nuovamente in avanti, ma nonostante gli assalti di Di Francesco, Valoti e Strefezza il risultato non cambia. Finisce 2-1. Per gli emiliani ora diventa tutto estremamente difficile in ottica salvezza.