Schelotto e l’esperienza all’Inter: “Trattato male, ho stracciato il contratto”

Quel gol di testa nel derby e le lacrime di gioia. Resterà solo questo nella mente di Ezequiel Schelotto nel ripensare alla sua unica stagione in nerazzurro. L’argentino ora gioca nel Brighton e durante un’intervista sul sito Gianlucadimarzio.com ha ripercorso la sua esperienza con i colori dell’Inter.

Schelotto arrabbiato

Ezequiel Schelotto non ha sicuramente un buon ricordo della stagione passata all’Inter: “Ho la coscienza pulita. Nella vita bisogna avere rispetto e all’Inter mi hanno trattato male. Tante persone che ancora sono lì mi hanno deluso. Ho stracciato il contratto d’impulso perché non volevo saperne più nulla, ma è una scelta che non rifarei”.

Cambio ruolo

L’argentino con l’approdo in Inghilterra non ha cambiato solo squadra, ma anche ruolo mettendosi in evidenza come terzino: “Ho iniziato a giocarci prima di trasferirmi allo Sporting Lisbona. Adesso gli esterni bassi sono più attaccanti che difensori, così ho più spazio per puntare l’avversario e sfruttare la mia velocità“.