Scintille post derby: la Sampdoria “prende in giro” Criscito

Sfottò social dei blucerchiati al Genoa e a capitan Criscito che ha sbagliato un rigore nel finale

Come è normale che sia, però, la parte di Genova che è uscita vincitrice e col sorriso non poteva esimersi dal più classico sfottò post gara. In questo caso, però, la Samp ci è andata giù pesante. Il profilo Twitter del club doriano, infatti, ha pubblicato un'immagine che vede protagonista l'autore del gol vittoria Sabiri e Domenico Mimmo Criscito , sfortunato protagonista con un rigore sbagliato - parato da Audero - nel finale.

Lo scatto postato dalla Sampdoria fa riferimento al primo tempo, quando il capitano del Genoa sedeva in panchina e si era trovato a protestare tirando la maglia proprio all'autore della rete decisiva. "Per chi volesse, la maglia è disponibile a SampCity", le parole del club sui social. Una presa in giro in piena regola che, in linea generale può anche starci, ma che, visti i protagonisti, e conoscendo anche lo stato d'animo del difensore del Grifone, forse, poteva essere evitata.