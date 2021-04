Sconcerti sicuro: “Se salta Pirlo c’è la soluzione interna. Kulusevski è un giocatore triste”

Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto su calciomercato.com per analizzare la fase di campionato e, in particolare, parlare di quanto sta succedendo in casa Juventus: “Pirlo può saltare? È una possibilità, può succedere. Nel caso dovesse succedere credo sceglieranno la soluzione interna con Tudor, che come ricorderai fu messo lì dagli Agnelli. Champions League? Credo sia in grado di raggiungere l’obiettivo, ma non è una cosa così sicura. Derby? Senza capo né coda all’inizio, poi ha reagito bene. Cristiano Ronaldo una spanna sopra tutti. Ma la sensazione è quella di una squadra disarticolata. Oggi Kulusevski è un giocatore triste. Deve avere spazio davanti, invece è un po’ soffocato. Ma credo finirà per diventare una grande mezzala, ne ha le doti“.

Non solo aspetti negativi: “Ci sono stati tanti errori, ma qualcosa di buono si è visto. Per esempio ha la difesa meno battuta del campionato. E tutto sommato ha perso solo 4 partite. Sarri l’anno scorso alla fine ne aveva perse 7. Il grande problema della Juve comunque è il centrocampo. E contro le grandi ha fatto 4 punti sui 12 disponibili. L’unica vera vittoria è stata a San Siro contro il Milan. Poi ha perso con Inter e Napoli“.