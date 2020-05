Scossa in casa Juventus, Andrea Barzagli dice addio

Novità in casa Juventus. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa l’ex difensore bianconero Andrea Barzagli ha lasciato lo staff di Maurizio Sarri. L’ex giocatore toscano era entrato a far parte della squadra dell’allenatore come collaboratore. Ad alimentare la voce è stata l’assenza di Barzagli al centro sportivo della Continassa. Il quotidiano ha parlato di una comunicazione data ad Agnelli già da giorni. Il motivo della scelta sarebbe di natura personale. L’ex calciatore infatti vorrebbe dedicare più tempo alla famiglia.

La società bianconera non ha ancora fatto una comunicazione ufficiale.