Scudetto all’Atalanta e quarto posto al Sassuolo: la curiosa classifica del girone di ritorno

Non c’è la Juventus in vetta alla classifica del girone di ritorno considerando appunto solo le sfide giocate dopo il giro di boa. A sorpresa, ma neppure tanto visto la costanza, ecco l’Atalanta.

Analizzando le 14 partite giocate nel girone di ritorno, infatti, l’attuale classifica ufficiale verrebbe decisamente modificata con la Dea scudettata e con sei punti di vantaggio sulla Juventus e sul Napoli. Meglio quindi anche di Inter e Lazio che lottano per le prime piazze. A sorpresa anche Milan e Sassuolo si trovano in alto, al quarto posto con 28 punti. Male la Lazio che invece segue a soli 26 punti.

In ogni caso la particolare classifica fin qui del girone di ritorno mostra in modo chiaro la crescita esponenziale della squadra di Bergamo. La Dea con 11 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta ha ottenuto ben 35 punti. Invariate, in fondo alla classifica, le posizioni finali con Brescia e Spal nelle ultime due piazze.

Classifica girone di ritorno Serie A 2019/20

Atalanta 35 punti in 14 partite

Juventus 29

Napoli 29

Milan 28

Sassuolo 28

Lazio 26

Inter 25

Roma 22

Bologna 20

Sampdoria 19

Fiorentina 18

Hellas Verona 18

Genoa 16

Lecce 14

Parma 12

Udinese 12

Cagliari 12

Torino 10

Brescia 7

Spal 7

