Scudetto, il pronostico del sito specializzato in statistiche: Juventus nettamente favorita, Inter dietro la Lazio

E’ la Juventus la grande favorita per la conquista dello scudetto. Questo l’esito dello studio elaborato dal sito specializzato in statistiche sportive Opta, il quale ha dato vita a 10.000 simulazioni tenendo conto di parametri come qualità offensive e difensive di ciascuna squadra.

DATI – Secondo i dati forniti dal modello, la formazione di Maurizio Sarri ha il 72% di probabilità di aggiudicarsi il titolo staccando nettamente la Lazio, ferma al 19,8%. All’Inter, attualmente terza in graduatoria, è andato il rimanente 8,2%. In chiave retrocessione, invece, le maggiori indiziate a scendere in Serie B sarebbero Brescia, Spal e Genoa, con Sampdoria e Lecce che potrebbero brindare alla salvezza.

