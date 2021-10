Segna Kean e la Juventus batte la Roma che fallisce rigore

Vittoria dei bianconeri contro la Roma allo Stadium

Con un gol di Kean la Juventus batte la Roma e continua la scalata in Serie A. Dopo un buon avvio della Roma che ci prova in due occasioni con Mancini e Pellegrini, la Juve passa in vantaggio al 16': cross teso di De Sciglio, devia prima Bentancur e poi Kean che porta in vantaggio la squadra di Allegri. Al 44' Szczesny para un rigore a Veretout. Nella ripresa più Roma ma la Juve ha mantenuto il vantaggio vincendo la quarta partita consecutiva.