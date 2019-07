Selvaggia Lucarelli: “Zazzaroni cinico con Mihajlovic? Pensate ai cronisti sotto casa di vittime e parenti”

Continua a far discutere la storia dello scoop di Ivan Zazzaroni, che ha rovinato la sua amicizia con l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic rivelando la sua malattia dalle pagine del Corriere dello Sport. Dopo i tanti attacchi ricevuti, il giornalista è sparito dai social network. Nel frattempo però spunta Selvaggia Lucarelli, che ne prende le difese. “Quindi – ha scritto l’opinionista del Fatto Quotidiano su Twitter – non battete ciglio per le valanghe di video di morti e catastrofi in homepage per fare click e di cronisti col microfono appostati sotto casa di vittime e parenti di vittime o sotto gli ospedali o di aste per avere parenti di assassini ospiti in tv, ma Zazzaroni è cinico”.