Semplici pronto a tornare in Serie A: in pole position per guidare l’Udinese

L’Udinese potrebbe presto cambiare allenatore. Addio a Luca Gotti: in pole position ci sarebbe Leonardo Semplici. Sembra essere questa la scelta della società friulana che potrebbe affidare la panchina all’ex mister della Spal.

Udinese: c’è Semplici per il dopo Gotti

Quella che doveva essere una brevissima parentesi è diventata una lunga e positiva esperienza per Luca Gotti, ma anche le cose belle hanno una fine. Ecco perché dopo ben 9 mesi alla guida dei friulani, sembra esserci aria di cambiamento. Secondo Sky Sport, la società bianconera starebbe pensando ad un nuovo cambio in panchina nonostante i buoni risultati portati dalla squadra negli ultimi mesi.

La squadra friulana sta infatti pensando a Leonardo Semplici come sostituto dell’attuale tecnico: l’ex Spal è pronto a tornare in gioco dopo le 219 presenze sulla panchina del club emiliano. L’obiettivo del club guidato dal patron Pozzo è quello di alzare l’asticella in vista della prossima annata e in tal senso Semplici potrebbe essere l’uomo giusto per raggiungere determinati obiettivi.

