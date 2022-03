Sensi tra Samp e Nazionale: “Venezia non decisiva ma con la Macedonia…”

Il commento del trequartista azzurro e blucerchiato

Intervenuto a margine della gara di campionato contro il Venezia, valida per la 30esima giornata di Serie A, il centrocampista della Sampdoria Stefano Sensi ha avuto modo di parlare a DAZN della gara ma anche dell'importantissimo impegno della Nazionale italiana contro la Macedonia valido per il playoff di qualificazione al Mondiale.

Il trequartista, convocato da Mancini, ha presentato i due impegni in maniera diversa: "Ma, sono due partite molto importanti. Quella di oggi col Venezia non credo sarà decisiva perché mancano ancora molte gare. Sarà decisiva e importante quella che invece andremo ad affrontare contro la Macedonia. E' difficile, bisogna essere bravi ad esternare quello che è il pensiero di queste due partite. Cercare di giocare a calcio e mettere in campo l'atteggiamento giusto".