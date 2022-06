Serginho consiglia il Milan: “Per vuole vincere in Europa deve…”

Il parere dell'ex terzino rossonero

Redazione ITASportPress

Intervistato da Tuttosport, Serginho, storico ex esterno mancino del Milan, ha parlato della situazione del suo ex club fresco campione d'Italia ma anche nello specifico del futuro di Rafael Leao. Il brasiliano si è soffermato sul giovane e forte attaccante portoghese il cui futuro non è stato ancora del tutto decisivo.

CONSIGLIO - Parlando di Leao, Serginho ha detto: "Ogni giocatore ha il suo momento. Lui sta bene qui. Si deve però capire la voglia dell'atleta. La decisione deve essere presa in accordo col giocatore e col procuratore. La nuova società del Milan deve scegliere cosa vuole diventare. Se vogliono costruire una squadra vincente pure in Europa, come sempre è stato, è chiaro che Leao deve rimanere. Se invece vedono il calcio come un business e hanno un'altra idea, potrebbero realizzare una corposa plusvalenza".

Insomma, messaggio chiaro per l'ambiente Milan: per diventare di nuovo top anche in Europa serve tenere i migliori. Vedremo come agirà la nuova proprietà.