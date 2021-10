Serginho punta sul Milan: “Ha equilibrio, il derby sarà l’inizio di un percorso”

Serginho punta sul Milan: secondo l'ex terzino, i rossoneri hanno trovato un equilibrio importante

Il Milan aggancia il Napoli in testa alla classifica e guarda alle prossime gare con un certo ottimismo. Una fiducia ribadita anche dall'ex terzino rossonero Serginho. Il brasiliano spiega a TMW perché la formazione di Stefano Pioli non deve temere la sfida con l'Inter, altra pretendente per il titolo: "Sicuramente sarà un derby più equilibrato perché il Milan oggi ha trovato il suo equilibrio; i rossoneri giocano bene e, anche se sono giovani, sono più preparati dell’anno scorso. Credo che sarà un bel derby, anche se l’Inter non vive un bel momento; loro hanno un gruppo forte. Penso che sarà un punto di inizio per entrambe le squadre vista quanto è importante questa partita: può essere l’inizio di un percorso vittorioso per entrambe".