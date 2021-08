Serie A, 2 turni a Osimhen che salta la Juventus

L'attaccante nigeriano del Napoli, a forte rischio per la partita contro la Juventus.

E' già lunga la lista dei calciatori che per squalifica salteranno il secondo turno di campionato. In particolar modo Osimhen, attaccante del Napoli, che a causa dell'espulsione rimediata, nella partita contro il Venezia, riceve due giornate di squalifica e non potrà scendere in campo, nella sfida di cartello, alla terza giornata contro la Juventus. Dalle ultime indiscrezioni, sembra che il Napoli in ogni caso, presenterà ricorso per levare una giornata all'attaccante nigeriano che quindi salerebbe solo il Genoa.