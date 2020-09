Serie A 2020-2021: il calendario ufficiale. Inter-Juventus alla 18°. Il derby di Milano alla 4°

Dopo aver definito le date della nuova stagione e i vari turni di campionato, infrasettimanali e soste, la Serie A ha definito anche il nuovo calendario delle varie giornata per la stagione 2020-2021. Alle 12 in scena il sorteggio con la definizione di tutte le giornate con gli accoppiamenti. Si parte domenica 20 settembre, si finisce domenica 23 maggio. Tre le soste per la Nazionale: 11 ottobre, 15 novembre e 28 marzo. Saranno ben sei i turni infrasettimanali, ma nessuno si giocherà prima di dicembre. Squadre in campo mercoledì 16 dicembre, mercoledì 23 dicembre, mercoledì 6 gennaio 2021, mercoledì 3 febbraio, mercoledì 21 aprile e mercoledì 12 maggio. La Coppa Italia entrerà nel vivo a gennaio: ottavi il 13 e il 20, quarti il 27, semifinali il 10 febbraio e il 3 marzo, finale il 19 maggio.

Serie A, il calendario completo

Ecco il sorteggio del calendario:

La Lega Serie A sta comunicando in ordine sparso le giornate previste. Inter-Juventus e il derby della capitale alla 18esima. Derby di Milano alla quarta giornata.

Questa la prima giornata di Serie A 2020-21:

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Verona-Roma

Questo l’intero calendario:

