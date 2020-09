Serie A, 250 milioni di scarti e 120 calciatori di troppo: da Khedira e Perisic, quanti big da… mandare via

Questione di bilanci, ma anche di scelte tecniche. La Serie A si ritrova, a margine dell’inizio della nuova stagione, con circa 120 calciatori ritenuti non indispensabili ai rispettivi progetti per un totale di circa 250 milioni… di scarti. I club si stanno muovendo per provare a risolvere le principali grane e da qui al 5 ottobre, data della conclusione del calciomercato, sperano di venirne a capo. Tra gli esuberi, anche molti top player a caccia del rilancio.

Scheda 1 di 9