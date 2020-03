Serie A a rischio, Agnelli a Lotito: “Sei diventato virologo?”

L’emergenza coronavirus rischia di far saltare del tutto la Serie A 2019-2020. Il campionato potrebbe non concludersi ma c’è chi ancora pensa sia possibile scendere in campo. Nel corso dell’ultima riunione via teleconferenza tra i vari presidenti dei club italiani, sarebbe andata in scena l’ennesima polemica tra il patron della Lazio Claudio Lotito e quello della Juventus Andrea Agnelli.

Secondo quanto riporta Goal che cita Tuttosport, nel corso dell’assemblea di ieri è stato evidente lo spaccamento dei club del massimo campionato: da una parte chi vorrebbe continuare e concludere la stagione come Lotito, dall’altra chi invece preferirebbe stoppare tutto e pensare al prossimo anno con Agnelli in prima linea. Tra i due sarebbero volate anche alcune battute pesanti: “Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre…”, avrebbe affermato il presidente biancoceleste. Pronta la risposta del numero uno biancnero: “Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo”.

Clima non proprio sereno dunque con anche gli altri presidenti abbastanza divisi in questa situazione di grandissima incertezza.