Serie A, a rischio la 20^ giornata: già 27 i calciatori positivi al Covid

Sono tante le squadre del massimo campionato di calcio con calciatori positivi al Covid

Non è ancora chiaro se la 20a giornata di Serie A in programma per l'Epifania si giocherà regolarmente. Sono saliti a 27 i calciatori positivi al Covid che salteranno le partite in programma. Toccherà alle autorità sanitarie e anche alla FIGC decidere se far disputare la prima del girone di ritorno che al momento potrebbe essere a rischio. Molti calciatori sono anche in quarantena. Il 98% dei calciatori è vaccinato anche con la terza dose ma i casi nel gruppo squadra stanno salendo vertiginosamente.