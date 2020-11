Serie A, al Napoli basta Osimhen: Bologna piegato al Dall’Ara

Il Napoli di Gattuso si impone 1-0 in casa del Bologna e aggancia la Roma di Fonseca al terzo posto. Ai campani basta la rete di Osimhen per espugnare il Dall’Ara.

LA PARTITA

Il Napoli era chiamato ad una prova importante e la risposta non si è fatta attendere. La squadra di Gattuso si è presentata solida e arrembante già dai primi minuti, con diverse situazioni interessanti create in particolare da un Lozano che sembra tutto un altro giocatore rispetto alla passata stagione. La rete arriva già nella prima frazione grazie ad Osimhen che sfrutta proprio un ottimo traversone di Lozano. Nella ripresa i campani si vedono annullata una rete messa a segno da Koulibaly, non valida secondo il VAR. Bologna poco vivo per larga parte del secondo tempo, con la reazione alla supremazia napoletana che arriva troppo tardi. All’85esimo la squadra di Mihajlovic si crea una tripla occasione clamorosa con Ospina che salva il risultato.