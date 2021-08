Serie A al via, Altafini: “Milan e Inter sono alla pari”

Il punto di vista alla vigilia del campionato dell'ex attaccante rossonero

L’ex attaccante del Milan Jose Altafini fa le carte alla squadra di Pioli ai microfoni della Gazzetta dello Sport. “La squadra mi piace molto e il mercato non è ancora finito. Certo, vale anche per gli altri club. Ma il Milan ha già un’ottima difesa, mi piacciono tutti, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez. Florenzi è un bel jolly, può giocare dappertutto. Certo, c’è l’incognita Kessie: con o senza Kessie cambia molto. Anche Bakayoko sarebbe un buon rinforzo, però Kessie che non ha ancora firmato il rinnovo di contratto un po’ mi preoccupa. I dirigenti del Milan stanno lavorando bene, dovrebbero trovare una soluzione in fretta».