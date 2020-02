Serie A, alla Lazio basta Caicedo: Parma battuto a domicilio

Si è appena conclusa la sfida del Tardini tra Parma e Lazio. Vincono i biancocelesti con la rete di Felipe Caicedo in chiusura del primo tempo. Grande risultato per gli uomini di Simone Inzaghi che, in attesa del derby di Milano agganciano l’Inter al secondo posto. Buona prova dei ducali che, però, non riescono a strappare neppure un punto.

IL MATCH – Partita che viaggia su buoni ritmi fin dalle prime battute. Immobile sfiora la rete dopo 12 minuti di gioco. Tre minuti più tardi è Iacoponi a spaventare la Lazio con un colpo di testa da azione d’angolo. La gara è viva e fioccano gli interventi rischiosi: Kucka è il primo a pagare caro e viene ammonito. Al 41′ si sblocca la partita: Caicedo è bravo e fortunato a ritrovarsi il pallone a due passi dalla porta dopo una deviazione della difesa di casa e mettere la palla in rete. 0-1 e squadre che vanno negli spogliatoio dopo un minuto di recupero. Nella ripresa la musica non cambia. Il Parma ci prova ma prima Cornelius e poi Hernani non trovano la via della rete. Fioccano i cartellini gialli: prima Caicedo, poi Lucas Leiva e Caprari sintomo che le due squadre sono vive più che mai. Al 76′ è Acerbi a provarci ma il suo colpo di testa è debole. Dopo quattro minuti di recupero e un check della VAR la Lazio porta a casa la vittoria.