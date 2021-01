Serie A, alla Roma basta un tempo: Hellas Verona ko all’Olimpico

La Roma di Fonseca batte 3-1 il sorprendente Hellas Verona di Juric e in un colpo solo mette alle spalle critiche e Juventus. I giallorossi risolvono la pratica veneta nel primo tempo con le reti di Mancini, Mkhitaryan e Mayoral, inutile la rete di Colley nel secondo tempo per un Verona molto meno tosto del solito. Primo tempo di grande impatto della Roma che approccia bene la partita e la indirizza in mezz’ora. Ripresa con minima reazione del Verona che non basta per riprendere una partita già compromessa.

MARCATORI: 20′ Mancini (R), 22′ Mkhitaryan (R), 29′ Borja Mayoral (R), 61′ Colley (V).

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling (dal 12′ Kumbulla), Ibanez; Karsdorp (dall’86’ Bruno Peres), Villar (dal 70′ Cristante), Veretout (dall’86’ Diawara), Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral (dall’86’ Carles Perez). All. Paulo Fonseca.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunther, Ceccherini (dall’80’ Udogie); Faraoni (dal 57′ Dimarco), Tameze, Ilic (dal 57′ Bessa), Lazovic; Barak, Zaccagni (dal 57′ Colley); Kalinic (dal 46′ Lasagna). All. Ivan Juric.

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì.

AMMONITI: Perllegrini, Kumbulla (R), Faraoni (V).