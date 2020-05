Serie A, allenamenti ‘furbetti’: la Figc avvia pool investigativo

Qualcuno, forse, ha provato a fare una ‘mossa furba’ per abbattere le distanze di sicurezza previste dal protocollo per la ripresa delle attività della Serie A. Ma a quanto pare è intenzione della Figc non permettere l’aggiramento di tali regole.

Ecco perché come si apprende da fonti ufficiali, la Federcalcio ha attivato da oggi un pool investigativo della Procura federale, con il compito di verificare il pieno rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli sanitari della federazione, così come approvati dalle autorità di governo. Il pool, alle dirette dipendenze del procuratore, verificherà che gli allenamenti dei club professionistici ad oggi individuali e dal 18 maggio di gruppo, vengano svolti secondo quanto previsto dai protocolli indicati. A tal proposito era circolata la notizia che in casa Lazio vi erano state alcune attività sospette come partitelle 3 contro 3 che avrebbero, quindi, in qualche modo infranto tali misure di sicurezza.