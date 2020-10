Serie A, altra grande rimonta del Sassuolo sotto la nebbia: Torino ripreso, finisce 3-3

Partita con un finale pieno di emozioni al Mapei Stadium, con il Sassuolo che in un minuto recupera due reti al Torino e inchioda il risultato sul 3-3. Nel Torino segnano Linetty, Belotti e Lukic, per De Zerbi a segno Djuricic, Chiriches e Caputo.

LA PARTITA

Il Torino doveva dare una svolta a questo campionato e in qualche modo ci è riuscito. Sotto la fittissima nebbia del Mapei Stadium, il i ragazzi di mister Marco Giampaolo hanno approcciato bene la gara, meglio del Sassuolo di De Zerbi che vive più di folate, aggrappandosi a Djuricic e ad un leggero calo dal punto di vista estetico che si era notato nelle ultime partite, a discapito di una maturità che è sembrata già diversa rispetto al passato. Il primo vero squillo della partita è dei granata, grazie a Verdi. Passa poco tempo ed un’altra imbucata del Torino si rivela quella decisiva con Linetty che spunta dalla nebbia e colpisce il Sassuolo. Ripresa che inizia con un Sassuolo più ruggente che trova il pari grazie al solito grande Djuricic, prima di un immediato uno-due del Toro che colpisce prima con Belotti e poi con Lukic. Ma l’incredibile deve ancora succedere, il Sassuolo non muore mai e in un minuto riprende il Torino con le reti di Chiriches e Caputo. Finisce con uno spettacolare 3-3.