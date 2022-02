Serie A, anticipi e posticipi della 29ª e 30ª giornata di campionato

Il campionato non si fermerà per lasciar spazio alla preparazione dei playoff della Nazionale verso Qatar 2022

La Lega di Serie A ha definito date e orarie di anticipi e posticipi della 29ª e 30ª giornata di campionato, confermando di fatto che non si fermerà per lasciar spazio alla preparazione dei playoff della Nazionale verso Qatar 2022, come chiedeva invece la Figc.