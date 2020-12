Settimana piena di successi per l’Inter che dopo la Champions si conferma anche in campionato. A San Siro battuto il Bologna con il punteggio di 3-1 nella 10^ giornata di Serie A. In avvio ci provano De Vrij e Gagliardini, non sbaglia Lukaku che sfiora la doppietta negata da Skorupski. Raddoppia Hakimi prima dell’intervallo. Pericoloso Sanchez, la riapre Vignato ma Hakimi fa doppietta