Serie A, arbitri della 3^ giornata: Orsato dopo tre anni dirige l’Inter

Il fischietto di Schio dirige Sampdoria-Inter

Sono stati designati gli arbitri, gli assistenti, i IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/22 in programma sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 settembre. Sorpresa per la designazione di Orsato che torna dopo tre anni a dirigere l'Inter nel match di domenica alle 12 contro la Sampdoria. Il fischietto di Schio penalizzò i nerazzurri contro la Juventus a San Siro nel 3-2 per la squadra bianconera che poi vinse lo scudetto precedendo il Napoli battito il giorno dopo dalla Fiorentina. Orsato disse che sbagliò perchè “troppo vicino” all’azione in occasione del fallo di Pjanic non punito con il rosso.