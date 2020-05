Serie A, arriva l’ok ufficiale: per tutto il 2020 ci saranno 5 cambi

L’Ifab accoglie la proposta della Fifa: fino a tutto il 2020 saranno consentiti cinque cambi per squadra a partita. La notizia era nell’aria ma pochi minuti fa è diventata ufficiale.

Da tre a cinque cambi a squadra per tutta la durata dell’anno solare. Lo ha deciso definitivamente l’Ifab dopo la recente richiesta della Fifa. Una novità senza precedenti e che serve per far fronte all’emergenza coronavirus che ha bloccato di fatto le competizioni ma anche gli allenamenti dei calciatori per due mesi circa.

La ripartenza del calcio sarà caratterizzata, dunque, dalla possibilità di due sostituzioni in più a squadra rispetto alle canoniche tre. Con l’ok dell’Internazional Board, quinid, gli allenatori avranno modo di far ruotare maggiormente i calciatori.