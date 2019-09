Serie A, Atalanta al fotofinish: Genoa piegato 2-1

E’ l’Atalanta ad aggiudicarsi il lunch match della terza giornata di Serie A. I nerazzurri espugnano il campo del Genoa per 2-1 grazie alla rete in pieno recupero di Zapata, dopo che i liguri, sempre nel recupero, avevano trovato con il penalty di Criscito il momentaneo pari. Con questa vittoria gli orobici si portano a quota 6 in classifica, mentre i rossoblu rimangono fermi a 4.

LA GARA – Dopo una rete annullata per fuorigioco a Romero dopo appena tre minuti, sono i nerazzurri a prendere in mano il match, con Pasalic vicino al gol con un bel colpo di testa. Nella ripresa, dopo una bella parata di Gollini su Kouamé, l’Atalanta trova il vantaggio al 64′ grazie ad un penalty trasformato da Muriel e concesso per un fallo di Cristian Zapata su Duvan Zapata. All’83’ la formazione di Gasperini troverebbe anche il raddoppio, ma la rete di Gosens viene annullata per fuorigioco. Al 91′ Criscito sigla il pari trasfomando un rigore guadagnato da Kouamé, ma al 95′ ci pensa Zapata a consegnare una pazza vittoria all’Atalanta.