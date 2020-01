Serie A, Balotelli non basta al Brescia: la Lazio vince 2-1

Vittoria al fotofinish per la Lazio nel primo anticipo della diciottesima giornata di Serie A. I biancocelesti hanno superato per 2-1 in rimonta il Brescia al Rigamonti: un successo che permette alla formazione di Inzaghi di salire a quota 39 punti in classifica, mentre le rondinelle rimangono ferme a 15.

LA GARA – La Lazio parte forte e al 7′ si vede annullare un gol di Caicedo per fuorigioco, ma a passare per primi in vantaggio sono i lombardi, che sbloccano la gara al 18′ grazie ad un sinistro di Balotelli. I biancocelesti reagiscono immediatamente e, dopo essersi resi pericolosi con Milinkovic-Savic, trovano l’1-1 al 42′ con un rigore trasformato da Immobile e concesso per un fallo su Caicedo di Cistana, nell’occasione espulso per doppia ammonizione. Nella ripresa ci prova prima Bisoli per il Brescia e poi Correa per la Lazio, prima del timbro ancora di Immobile al 91′.

Da segnalare, nel corso del primo tempo, la sospensione del match per qualche minuto a causa di alcuni cori discriminatori nei confronti di Balotelli proveniente dal settore occupato dai tifosi biancocelesti.

