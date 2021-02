Serie A, Barrow regala il derby al Bologna: Parma sempre più giù

Il Bologna vince al Tardini e con due gol di Barrow e uno di Orsolini affonda il Parma. Solo nella parte finale della gara si è vista la pressione dei ducali che hanno mostrato grandi limiti in fase di costruzione del gioco ma anche di finalizzazione. Difesa totalmente da rivedere per la squadra di D’Aversa. Felsinei in vantaggio con Barrow, di testa al 15′ e di sinistro dopo 33 minuti. Al 90′ la terza rete di Orsolini. Ma la partita era già chiusa dopo la prima mezz’ora. Quinta sconfitta in casa del Parma mai così brutto in Serie A. Il Bologna ha vinto e convinto.