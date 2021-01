Serie A, Befana amara per il Napoli, lo Spezia ribalta gli azzurri in 10

Emozionante match allo stadio ‘Maradona’ con lo Spezia che ha messo alle corde il Napoli nonostante l’inferiorità numerica nel finale vincendo con una rete di Pobega. Successo per 2-1 in rimonta per la squadra di Italiano. La squadra di Gattuso, con la novità tattica di Lozano centravanti, parte fortissimo con ben 10 tiri in porta nei primi 15′. Dopo meno di un minuto Insigne si divora il vantaggio davanti alla porta. Grandi occasioni anche per Politano, Fabian Ruiz e Lozano. Nella ripresa dentro Petagna, che pochi minuti dopo il suo ingresso in campo la sblocca. Pareggia Nzola dal dischetto. Dal 77′ Spezia in 10 per il rosso a Ismajli, ma con Pobega trova il gol dell’1-2. Impresa storica per lo Spezia che riscatta alcuni passi falsi.