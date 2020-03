Serie A, Bergomi: “Impossibile pensare al calcio. Aspetto solo il bollettino…”

Stop. Pensare al calcio ora è incredibilmente difficile, se non impossibile. Questo il concetto che Beppe Bergomi ha espresso durante un’intervista rilasciata a TMW Radio. L’ex capitano dell’Inter ha analizzato la situazione del calcio attuale soffermandosi anche su come sta vivendo questo momento di emergenza.

BERGAMO – Riguardo a Bergamo, queste le parole dell’opinionista di SkySport: “Conosco Bergamo e so che sono un popolo che sta soffrendo e sta lottando con dignità, proprio come sta facendo tutta l’Italia. Dobbiamo far tesoro di ciò che stiamo vivendo. Non possiamo ripartire come prima, significherebbe non aver capito nulla”.

SERIE A– Una battuta poi anche per le polemiche tra i vari presidenti di A per il proseguo della stagione: “Non riesco proprio a pensare al calcio. Aspetto ogni giorno le 18 quando arriva il bollettino delle vittime. Lascerei da parte le dichiarazioni e penserei alla vita delle persone”.