Serie A, blitz della Sampdoria a Ferrara: Spal ko 0-1

Fondamentale vittoria per la Sampdoria nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. I blucerchiati, al Mazza, si sono imposti per 1-0 sulla Spal grazie ad una rete in pieno recupero di Caprari. Un successo che permette ai liguri di salire a quota 8 in classifica, mentre gli emiliani, adesso ultimi insieme al Brescia, rimangono fermi a 7.

LA GARA – Partono meglio gli estensi, che ci provano con Kurtic, Straezza e Reca, mentre nel finale di primo tempo sono i blucerchiati a rendersi maggiormente pericolosi con Bonazzoli e Gabbiadini. Nella ripresa, dopo una rete annullata a Gabbiadini per fuorigioco, le due squadre faticano a farsi vedere nell’area avversaria. Fino a quando, al 91′, Caprari trova il guizzo che vale tre punti.