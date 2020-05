Serie A: Bologna, Parma, Sassuolo e Spal possono allenarsi. Ok dal governatore ma è braccio di ferro col Governo

“È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”. Con questa ordinanza, il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha, di fatto, dato l’ok alle quattro società di Serie A Spal, Sassuolo, Bologna e Parma a cominciare le sedute di allenamento a partire dal prossimo 4 maggio dopo la sospensione per la pandemia di coronavirus.

Quattro squadre di Serie A potrebbere dunque riprendere le attività prima di altre società. Un fatto che desta clamore e che potrebbe anche avere ripercussioni col Governo che potrebbe anche mandare una diffida ufficiale. In tal caso, come accaduto anche per la Calabria, l’ordinanza di Bonaccini verrebbe congelata e le quattro società non potrebbero riprendere l’attività.