Serie A, Brescia corsara ad Udine: Romulo stende i friulani

Si conclude con una vittoria del Brescia il primo anticipo del sabato di Serie A della quarta giornata. Alla Dacia Arena di Udine, le Rondinelle stendono i padroni di casa grazie al gol di Romulo nella ripresa. Tre punti fondamentali per la squadra di Corini dopo la sconfitta nel turno precedente.

IL MATCH – Gara tattica e con poche emozioni. Domina il nervosismo da entrambe le parti con diversi cartellini gialli. Donnarumma sfiora il vantaggio per gli ospiti. La ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo ma i portieri si rendono protagonisti: prima Joronen respinge la punizione di Jajalo, poi Musso si allunga sul tiro di Bisoli. Al 57′ ecco la rete che sblocca il match: gol di Romulo che scarica un destro violento deviato da Di Maio. Brescia in vantaggio 0-1. Al 70esimo, girandola di cambi da parte degli allenatori che cercano soluzioni per migliorare la squadra. I bianconeri provano a reagire, ma il muro bresciano resiste fino all’ultimo. Non basta l’inserimento di Okaka e quello di Nestorovski: la squadra di Corini porta a casa tre punti d’oro dopo sei minuti di recupero.