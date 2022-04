Inatteso scivolone dei blucerchiati

Nel pomeriggio della 33^ giornata la Salernitana si prende la sfida salvezza a Marassi: 2-1 alla Samp quintultima con le reti in avvio di Fazio ed Ederson, inutile il gol di Caputo. I granata restano ultimi a -9 dal Cagliari, ma devono recuperare due partite. Terzo successo di fila dell'Udinese, 4-1 all'Empoli tradito dall'autogol di Ismajli. Arrotondano Deulofeu, Pussetto e Samardzic. Non basta il rigore di Pinamonti agli azzurri, che non vincono addirittura da quattro mesi.