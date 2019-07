Serie A, cade l’Atalanta, batosta per l’Udinese. I risultati di tutte le amichevoli

Diverse amichevoli che hanno visto club di Serie A questo pomeriggio. Ko l’Atalanta, pesante sconfitta dell’Udinese, vince la Spal.

UDINESE – Alla Cashpoint Arena di Altach l’Udinese perde 4-1 contro il Borussia Dortmund. Match subito in salita per i bianconeri che nel corso dei primi 45 minuti di gioco hanno commesso diversi errori in mezzo al campo e che i tedeschi hanno sfruttato rifilando un poker di reti: 6’pt Hazard, 19’pt Gotze (r), 27’pt Weigl, 44’pt Brandt. Nella ripresa i bianconeri accorciano le distanze al 71° con una punizione di Mandragora, mentre a cinque minuti dalla fine l’arbitro ha chiuso in anticipo il match per l’impraticabilita’ del terreno di gioco. In campo, nel secondo tempo, anche il nuovo acquisto Nestorovski.

SPAL – In un’amichevole disputata questo pomeriggio a Valles, la Spal di mister Leonardo Semplici ha battuto 4-1 la Feralpisalo’. I biancazzurri si sono imposti grazie alle reti di Moncini (10′), Valoti (20°), Rinaldi (autogol al 51°) e Dickmann (59°). Per gli avversari rete del momentaneo 2-1 di Ceccarelli al 34°.

ATALANTA – Al Liberty Stadium comincia con una sconfitta la tournée dei nerazzurri in terra britannica. Lo Swansea rimonta il gol iniziale di Iličić e nella ripresa confeziona il 2-1 finale.

Ritmi alti e intensità fin dai primi minuti come da tradizione del calcio britannico. Dopo un buon inizio dei padroni di casa che sfiorano il vantaggio al 4′ con un destro di McKay da posizione defilata, al 5′ arriva il vantaggio firmato da Iličić che raccoglie l’invito di Castagne e dal limite dell’area trova l’angolino con il suo sinistro precisissimo.

Partita piacevole e con rapidi capovolgimenti di fronte. Al 12′ Gollini si salva in angolo sul gran tiro di Bidwell, imitato due minuti più tardi dal suo collega dello Swansea che alza sopra la traversa la conclusione violenta di Iličić. Al 17′ ci prova McBurnie: palla di poco a lato. Atalanta vicina al raddoppio al 24′ con Castagne che taglia benissimo in area e calcia col sinistro, ma il palo gli nega la gioia del gol. Seguono conclusioni alte di Iličić, Barrow e Freuler, ma al 45′ è provvidenziale Palomino nel respingere il tiro di McKay.

Nella ripresa subito Swansea pericoloso con Celina che al 3′ si inserisce bene in area ma non trova la porta da posizione favorevolissima. Al 5′ Gollini è strepitoso a respingere le conclusioni prima di Roberts e poi di McBurnie. Dopo un tentativo di Gomez deviato in angolo da un difensore, al 18′ arriva il pareggio: sfortunata autorete di Hateboer nel tentativo di anticipare Celina su cross di Borja, partito sul filo del fuorigioco. Al 22′ lo Swansea raddoppia con una deviazione di tesra di Roberts. I tentativi dell’Atalanta di pareggiare soprattutto con Muriel non hanno fortuna. L’ultima chance è sui piedi di Malinovskyi ma la punizione termina alta. Vince 2-1 lo Swansea.

PARMA – Pareggio dei ducali per 2-2 con il Trabzonspor. Questi i marcatori: 16′ pt Gervinho (P), 22′ pt J. Pereira (T), 39′ pt Gervinho, 20′ st Yusuf (T)

SASSUOLO – Terza amichevole nel ritiro di Vipiteno per il Sassuolo che ha affrontato il Sudtirol, formazione militante nel campionato di Serie C. I neroverdi si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Duncan e Brignola.

Ci prova ad inizio gara il Sassuolo, due conclusioni di Berardi dalla distanza terminano però lontano dai pali. Gli altoatesini rispondono con un tiro di Casiraghi che non impensierisce Consigli. Al 42′ il gol che sblocca il risultato: Duncan riceve in area da Berardi, si gira e di precisione infila Cucchietti. Squadre al riposo sull’1-0 per i neroverdi.

Il primo pericolo del secondo tempo porta ancora la firma di Alfred Duncan che conclude verso la porta dopo una combinazione Caputo-Berardi, Cucchietti si salva. Risponde il Sudtirol al 65′ con un tiro di Mazzocchi che termina alto. Al 67′ conclusione potente di Brignola che sorvola la traversa, poco dopo tiro di prima intenzione di Traorè su assist di Lirola, palla a lato. Al 78′ il Sassuolo raddoppia: Traorè apre sulla destra per Lirola, assist a centro area dove Enrico Brignola irrompe e deposita in rete il 2-0 finale.

Domani è in programma un allenamento mattutino e nel pomeriggio il Sassuolo sarà impegnato nuovamente in amichevole: alle ore 18 presso il Centro Sportivo di Vipiteno i neroverdi affronteranno il Ciliverghe.