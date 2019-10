Serie A, Cagliari in formato Europa: 2-0 alla Spal. Il Torino cade a Udine, brutto pari fra Samp e Roma

È un Cagliari sempre più sorprendente in questa Serie A, dopo un avvio di stagione non facile con le sconfitte con Brescia e Inter: la squadra di Maran supera 2-0 in casa la Spal (super gol di Nainggolan, che si candida per i migliori dell’anno, e rete di Faragò, tornato in campo dopo sei mesi) e vola a 14 punti in classifica, a -2 dal Napoli e a -3 dall’Atalanta.

Mister Claudio Ranieri esordisce sulla panchina della Sampdoria fermando la “sua” Roma sul pareggio: 0-0 senza emozioni, si ravvisano solo gli infortuni – gli ennesimi per i giallorossi – di Cristante e Kalinic. Nel finale, espulso Kluivert per doppia ammonizione. Quantomeno, i blucerchiati muovono la classifica. La squadra di Fonseca frena di nuovo, salendo a 13 punti.

Nella terza gara del pomeriggio domenicale, importante quanto meritato successo dell’Udinese sul Torino alla Dacia Arena: Okaka firma l’1-0, a coronamento di un primo tempo dominato dai bianconeri e un secondo gestito in maniera tutto sommato tranquilla. Non è servito l’assalto granata, con anche il giovane Millico gettato in mischia. Aggancio a 10 punti dei friulani proprio sul Toro.

Cagliari-Spal 2-0

Sampdoria-Roma 0-0

Udinese-Torino 1-0

Parma-Genoa ore 18

Milan-Lecce ore 20,45

Brescia-Fiorentina lunedì ore 20,45