Serie A, calcio spezzatino tema centrale in Lega poi il voto

Lunedì discussione e poi il voto in assemblea di Lega

La Serie A verso il calcio spezzatino la prossima stagione con le partite spalmate in più giorni e più fasce orarie. I tifosi non ci stanno perchè non accettano la totale sfasatura delle partite, che verrebbero così disputate tutte e 10 in 10 orari diversi. L'argomento sarà discusso lunedì prossimo alle 11.30 nell'assemblea di Lega. Sarà quella l’occasione per definire, in un senso o nell’altro, la questione relativa all’inserimento di nuovi slot per le partite di A: l’idea di calcio spezzatino totale, con 10 finestre orarie per le dieci partite di campionato, una per ogni singolo evento. Si parlerà anche di come dividere tra i club l’ulteriore anticipo del 15% (degli 840 milioni totali, già divisi in 6 rate) che i club hanno ottenuto da Dazn.