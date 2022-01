Serie A, cambia il calendario per alcune partite e anche per la Coppa Italia

Causa Covid slittano alcune partite

Variazione di date per alcune partite di Serie A. Lo ha comunicato la Lega Calcio per via dell'aumento dei casi di positività al Covid nelle squadre. Per quanto riguarda la Serie A, Udinese-Atalanta è stata confermata domani (domenica) alle 16.30, mentre Torino-Fiorentina è stata spostata a lunedì alle 17. Sempre per il 2° turno del girone di ritorno, Cagliari-Bologna si giocherà invece martedì alle 20.45. Un cambio anche per la giornata successiva: Bologna-Napoli si disputerà lunedì 17 alle 18.30. Due variazioni in Coppa Italia. L'ottavo di finale Atalanta-Venezia si giocherà come previsto mercoledì 12 gennaio, ma alle 17.30 anziché alle 14.30. Napoli-Fiorentina si sposta a giovedì 13 gennaio alle 18 (inizialmente era stata prevista per mercoledì 12).