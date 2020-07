Serie A, cambiano gli orari delle partite: si anticipa il fischio d’inizio

La Serie A in nottura non piace a chi la guarda. Lo si era capito fin da subito: i fan e gli appassionati proprio non ci stavano ad aspettare oltre la mezzanotte per finire di vedere la loro squadra del cuore. Ecco perché quest’oggi, Lega calcio e calciatori discuteranno su quelli che potrebbero essere i nuovi orari della Serie A. Partite anticipate alle 16.45, 19 e 21.15 con l’ok anche delle televisioni.

Serie A: cambiano gli orari

Da domani la Serie A potrebbe scendere in campo con nuovi orari di partenza. L’idea pare sia quella di dare il fischio d’inizio mezz’ora prima rispetto a quanto accade ora. La giornata odierna potrebbe essere decisiva: nessun match in programma per questo venerdì e dunque l’occasione ideale per parlare di novità. Il nuovo programma sarebbe quindi organizzato con fischio di partenza previsto alle 16.45, 19 e 21 e 15. Tra una gara e l’altra devono sempre trascorrere due ore e un quarto. La proposta sembra trovare le parti d’accordo. Lega, calciatori (Aic) che prima non volevano scendere in campo per via del troppo caldo nelle ore pomeridiane e anche le tv. Qualche problema resta ma ormai, da calendario, le gare del pomeriggio saranno solamente tre a partire dal derby di Torino di sabato.

Oggi, quindi, potrebbe essere una giornata chiave per discutere e decidere sul cambio che potrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore.

