Serie A, chi chiuderà all’ultimo posto? Ecco le maggiori indiziate secondo le quote

Tempo di pronostici estivi, non solo per le zone nobili della classifica, ma anche per i bassifondi. Gli analisti di 888sport.it, nel dettaglio, si sono interrogati su chi sarà il fanalino di coda nel prossimo torneo di Serie A, tracciando già delle quote.

QUOTE – Le maggiori indiziate a chiudere all’ultimo posto sono le neopromosse dalla Serie B: quota di 3,50 per Verona e Lecce, mentre il Brescia si attesta a 5,00. Per veneti e salentini, inoltre, la probabilità di retrocessione è maggiore di quella di salvezza: 1,65 contro 2,10. Scorrendo la graduatoria troviamo poi Parma, a 6,00, e Spal, a 7,00, mentre Bologna, Cagliari e Genoa sono quotate a 12, quattro euro meno di Sassuolo e Udinese. La quota più alta, manco a dirlo, è quella della Juventus, fissata a 2001.