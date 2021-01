Serie A, Chiesa fa sorridere la Juventus che batte la Sampdoria e resta in scia scudetto

La Juventus ha risposto al Milan vincendo per 2-0 sul terreno della Sampdoria con i gol di Chiesa e Ramsey. Bianconeri che hanno iniziato bene attaccando con continuità e sospinti da un redivivo Chiesa. Il gol è arrivato presto con l’ex viola che al 20′ ha battuto Audero su assist di Morata schierato in attacco accanto a Ronaldo. Campioni d’Italia hanno dominato dopo il vantaggio e la Sampdoria è arretrata uscendo dalla metà campo in rare occasioni. Controllo del gioco per la Juventus nel primo tempo, con il 58,9% di possesso palla contro la squadra blucerchiata prevedibilmente schiacciata e poco incisiva davanti. Cristiano Ronaldo molto attivo e Morata molto mobile tra le linee e in fascia: da una loro combinazione è nata l’azione del gol bianconero, col cross dello spagnolo a trovare a centro area il taglio verso la porta di Chiesa. Nella ripresa si è fatta più minacciosa la Sampdoria che ha assaltato l’area di rigore bianconera e sfiorando il gol con Quagliarella. Molto bravo Chiellini un gigante questa sera. Finale in affanno ma la squadra di Pirlo con una ripartenza micidiale è riuscita a raddoppiare nei minuti di recupero con Ramsey. Gran passaggio di Cristiano ad aprire il contropiede per Cuadrado, che galoppa contro la difesa della Sampdoria coperta e poi passa al centro per Ramsey, impiegato in questi ultimi minuti da seconda punta, che insacca il gol del 2-0. La Juve porta a casa i tre punti ed è la seconda vittoria di fila in campionato.