Serie A, cinque club a rischio penalizzazione per pagamento stipendi in ritardo

Anche la Serie A risente della crisi del Covid nonostante i soldi che arrivano dalle tv. Senza spettatori e meno sponsor il calcio incassa meno e (di conseguenza) anche gli stipendi in Serie A arrivano col contagocce. Il rinvio all’1 dicembre del pagamento degli stipendi, deciso dalla Figc nell’ultimo consiglio federale, ha permesso di respirare alle casse dei club di Serie A. Ma il termine ultimo per versare quanto dovuto ai giocatori si avvicina: entro martedì i club dovranno adoperarsi per pagare gli stipendi, anche per evitare il rischio penalizzazione.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero cinque le società a non avere ancora versato quanto dovuto: Napoli, Lazio, Benevento, Sampdoria e Genoa. Tuttavia, la stessa Gazzetta dello Sport sul proprio sito ha aggiunto che le due squadre genovesi avrebbero già pagato gli stipendi, in anticipo rispetto alla scadenza.

C’è chi, come il Napoli, ha previsto di utilizzare fino all’ultimo giorno disponibile, decidendo di pagare martedì prossimo quando scadrà il termine per i pagamenti.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la situazione dei pagamenti degli stipendi è la seguente:

Stipendi versati fino ad agosto:

Benevento

Genoa

Lazio

Napoli

Sampdoria

Stipendi versati fino a settembre:

Bologna

Crotone

Inter

Parma

Roma

Stipendi versati fino a ottobre: