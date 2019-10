Serie A, clamoroso a Lecce: la Juventus non va oltre l’1-1: gol di Dybala e Mancosu

Impresa del Lecce, che strappa il primo punto stagionale al Via del Mare contro la capolista Juventus, che fin qui le aveva vinte tutte tranne che a Firenze. Finisce 1-1, decidono due rigori trasformati nella ripresa: prima a segno Paulo Dybala, autore di un’ottima prestazione, poi – cinque minuti dopo – il solito impeccabile Marco Mancosu. Ritmi per nulla elevati, forse col senno di poi un Cristiano Ronaldo in più avrebbe fatto comodo alla formazione bianconera, che ha creato tanto ma senza dare l’impressione di poter espugnare il Salento. Gara accorta da parte degli uomini di Liverani, che possono gioire per aver fermato i campioni in carica.

PRIMO TEMPO – La Juventus parte forte e crea tantissime occasioni nel primo tempo: dopo 8′ Higuain prima e Bernardeschi poi vengono fermati in ribattuta sul più bello, al 15′ il Pipita mette dentro da due passi su assist di Alex Sandro, ma vantaggio annullato con l’ausilio del Var. Al 22′ splendido esterno di Dybala per il solito Higuain, diagonale potente e palla fuori di poco; al 26′ arriva la chance più grossa: la Joya arriva a battere a rete solo davanti a Gabriel, miracoloso l’ex Milan e palla che tocca il palo prima di andare sul fondo. Sempre Dybala-show: mancino a giro al 29′ e ancora una volta non riesce a timbrare il gol dello 0-1.

SECONDO TEMPO – Più o meno identico, anche come ritmi, il secondo tempo, che però vede il risultato sbloccarsi nell’immediato: intervento su Pjanic al limite dell’area, l’arbitro consulta il Var e nota che il contatto è avvenuto in area di rigore, per cui è tiro dal dischetto che Dybala trasforma con una esecuzione perfetta. Passano 5 minuti ed è rigore anche per il Lecce per un tocco col braccio di de Ligt, piuttosto fortuito, ma ormai per le regole nuove scatta il penalty: sicurissimo il solito Mancosu dagli 11 metri, Szczesny battuto. È clamoroso l’errore a porta vuota di Bernardeschi al 62′: aggancio splendido davanti a Gabriel, lo supera in dribbling e con tutto lo specchio della porta davanti mette sul palo esterno. Sono altre due le palle gol create dai bianconeri: al 75′ Bonucci spara alto raggiungendo come può un pallone scodellato in area, due minuti dopo tiro a giro spettacolare di Dybala che non inquadra la porta.